Губернатор Подмосковья: здание НИИ «Платан» загорелось во Фрязино
Фото: [Соцсети губернатора МО]
В подмосковном Фрязино загорелось административное здание НИИ «Платан», пожар охватил с пятого по седьмой этаж. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще семь человек», — написал губернатор.
По его словам, спасатели продолжают поиск пострадавших. Воробьев также добавил, что он поручил исполняющему обязанности начальника МЧС России по Московской области Александру Перегуде прибыть на место инцидента.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.