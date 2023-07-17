Губернатор: в Подмосковье оцифрованы процедуры, связанные с уборкой дворов

Состояние дворовых территорий стало одной из тем на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Губернатор отметил, что обеспечить качество содержания дворов – прямая обязанность управляющих компаний и глав муниципалитетов.

«Мы разработали стандарты уборки территории, оцифровали все необходимые процедуры, которые позволят нам обеспечить изменения в этой весьма сложной, но важной задаче», - отметил Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что тему поднимали и во время его недавнего визита в Дубну, речь шла о порядке во дворах и устранении ям. В ходе совещания Андрей Воробьев попросил рассказать, как проходит работа, связанная с наведением порядка и стандартизацией уборки.

Ранее Воробьев поручил составить дорожные карты для работы с рекомендациями, которые были собраны по итогам паркового голосования.