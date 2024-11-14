Губернатор Воробьев: более десяти километров теплосетей обновят в Подольске

В 2024 году в Подольске уже модернизировали три котельные, обновили 40 источников теплоснабжения и ЦТП, до наступления зимы здесь также обновят свыше 14 километров теплосетей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работы, которые провели в округе к отопительному сезону.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 миллиардов рублей. Это предполагает, в том числе, надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — сказал губернатор.

Он отметил, что в Подольске реализуется самая большая программа, которая предполагает замену котлов, настройку автоматики и модернизацию теплосетей. На эти цели направят более 4,7 миллиарда рублей.

Котельную в Климовске, где прошлой зимой произошла крупная авария, модернизировали в рамках госпрограммы. Она обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тысяч человек, а также 19 социальных объектов. Директор «Подольской теплосети» Илья Данилов отметил, что за полгода здесь восстановили два больших котла и установили один маленький. Теперь на котельной предусмотрено тройное резервирование по мощностям.

В регионе в совместно с федеральным правительством в регионе в пилотном режиме реализуется перевод документации по теплу в электронный вид — будут оцифрованы паспорта готовности. Проект реализуют в Балашихе, Одинцовском, Можайске, Мытищах, Подольске.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки, параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения», — сказал губернатор.

В регионе также устанавливают индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах, чтобы снизить теплопотери в случае аварии на трубопроводе. До конца года в Подольске планируется оснастить ИТП порядка 150 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.