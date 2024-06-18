Губернатор Воробьев: более двадцати новых школ откроют в Подмосковье к началу учебного года

К началу нового учебного года в Подмосковье откроются 24 школы и 10 детских садов, а также 41 капитально отремонтированную школу и 23 дошкольных учреждения. Эту тему затронули в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов. Капитальный ремонт в регионе проходит в рамках президентской программы, строительство учреждений — по госпрограмме за счет средств областного бюджета.

«Мы видим, что нам необходимо приглашать, добирать новых педагогов. Неслучайно в Подмосковье была запущена мера поддержки. Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил губернатор.

Так, например, к сентябрю 2024 года откроется школа в микрорайоне Катюшки в Лобне, ее стройготовность почти достигла 80%. Кроме того, введут в работу новый корпус Физмат лицея в Сергиево-Посадском округе, рассчитанный на 525 учеников. Там появятся классы робототехники, механики, систем управления и метеостанция.

Первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн уточнил, что на данный момент подобрано 90% педагогов, которые будут работать в учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.