Губернатор Воробьев: более семидесяти общественных территорий благоустроят в Подмосковье в следующем году

«Важная тема — это завершение программы благоустройства во всех территориях Московской области. Остается ноябрь, когда еще можно вести работы, но вместе с тем, очень важно, чтобы все запланированное — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу, было благоустроено», — сказал губернатор.