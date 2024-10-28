Губернатор Воробьев: более семидесяти общественных территорий благоустроят в Подмосковье в следующем году
Фото: [Александра Степанова]
В 2025 году в Подмосковье проведут благоустройство 75 общественных территорий, до конца этого года в регионе также завершат работы по обновлению 29 объектов. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами муниципалитетов.
«Важная тема — это завершение программы благоустройства во всех территориях Московской области. Остается ноябрь, когда еще можно вести работы, но вместе с тем, очень важно, чтобы все запланированное — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу, было благоустроено», — сказал губернатор.
Он отметил, что посещаемость уже благоустроенных территорий растет. По его словам, это говорит о том, что такие работы востребованы. В общей сложности в 2024 году в Подмосковье благоустроят 90 общественных территорий. Работы планируют завершить до начала декабря.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.