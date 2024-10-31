Губернатор Воробьев: более ста подстанций и постов скорой медицинской помощи насчитывается в Подмосковье

В Подмосковье насчитывается 56 подстанций и 87 постов скорой медицинской помощи, в 2024 году в Люберцах открылся новый пост, в Ногинске — подстанция. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца года заработает пост в Раздорах (Красногорск). В планах на 2025 год — построим Сухаревскую подстанцию в городском округе Мытищи, пост СМП в селе Поречье под Можайском. Также планируем открытие подстанций в Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево в городском округе Ступино», — написал губернатор.

По его словам, в регионе на скорых работают 700 врачей и 3,9 тысячи средних медработников, для них действует ряд мер поддержки. Среди них — соципотека, программы «Земский врач/Земский фельдшер» и не только.

В целях отработки навыков специалистов на базе Красногорской подстанции СМП функционирует Центр симуляционного обучения, где работают сотрудники с сертификатом Российского национального совета по реанимации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.