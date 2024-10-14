Губернатор Воробьев: более трех тысяч единиц техники задействуют в Подмосковье для уборки дорог от снега

Предстоящей зимой для уборки дорог от снега в Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники и 3,8 тысячи человек, в регионе также подготовят пескосоляную смесь и реагенты. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал губернатор.

Специалисты будут руководствоваться заранее подготовленными сценариями, которые будут зависеть от погоды и предполагать обработку или очистку дорог, обочин, тротуаров. В Подмосковье планируют закупить 60 пескорасбрасывателей и 340 снегоуборщиков.

В ходе совещания участники также обсудили подготовку общественного транспорта к зиме.

«До конца октября завершим проверку всех автобусов — это системы охлаждения двигателей и отопления салона, регулировка дверей, внешнее освещение, аккумуляторы, замена шин, если они износились. Кроме того, мы уже проверили все производственные базы на наличие антифриза, стеклоомывающих жидкостей, противогололедных реагентов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В 2024 году в регионе купили 490 новых автобусов, до конца ноября планируется поставка еще 104 большого класса.

Службы и перевозчики ОАО «РЖД» также занимаются подготовкой к содержанию ж/д инфраструктуры, зимой железнодорожное сообщение будут обеспечивать свыше 600 поездов. Для очистки путей и прилегающих территорий будут задействованы свыше 600 единиц техники и 18,6 тысячи работников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.