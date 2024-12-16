Губернатор Воробьев: более тридцати продуктов с использованием нейросетей работают в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье насчитывается 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта, это на 13 больше показателей прошлого года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, у региона в этом вопросе налажено сотрудничество с Минцифры России, правительством страны и Москвой.

«Мы берем продукты у столицы, на других территориях так же, как и сами отдаем продукты для того, чтобы максимальный эффект получить», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что президент страны Владимир Путин на Госсовете подчеркнул важность цифровой трансформации. По словам Воробьева, она сопряжена со словами «быстро, удобно, дешево, эффективно». Он добавил, что важную роль играет не только электронная передача информации, но и искусственный интеллект, потому что он позволяет выполнять рутинную работу за человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.