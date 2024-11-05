Губернатор Воробьев дал старт работе завода по производству премиальных сортов сыра в Ленинском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер группы компаний «Рота» Алла Налча (Саблина) дали старт работе завода по производству премиальных сортов сыра «Рота-Агро» в Ленинском округе. Соглашение о реализации проекта подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, в него вложили более 1,5 миллиарда рублей.

«Программа поддержки сыроделов действует в Подмосковье уже порядка пяти лет. Она касается и фермеров, и небольших частных предприятий, и более крупных. Благодаря нашим производителям Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра», — сказал губернатор.

Сейчас на заводе работают 55 человек, после выхода на проектную мощность количество персонала увеличится до 200 человек. Предприятие построили на территории индустриального парка «Горки-1», ежегодно здесь планируют выпускать до пяти тысяч тонн сыра.

«Рота-Агро» является одним из крупнейших производителей молока в регионе, в его структуре несколько сельхозпредприятий, занимающихся молочным животноводством, растениеводством и производством сыра. Среди них — «Совхоз «Архангельский», «Татищево», «Таширово», «Совхоз Веселевский», «Рота-Агро Благовещенье».

Алла Налча (Саблина) отметила, что в перспективе компания планирует расширить линейку премиального сыра и запустить отдельное производство сыров с голубой плесенью, а также открыть цех по выпуску масла. Директор завода премиальных сыров «Рота-Агро» Дмитрий Марченко добавил, что предприятие полностью сконструировано российскими специалистами.

Подмосковье оказывает ГК «Рота» меры поддержки, включая возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидию на оборудование для завода и не только. Ознакомиться с другими мерами поддержки сыроделов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.