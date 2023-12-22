Губернатор Воробьев: для супругов из Подмосковья в ходе премии «Мы рядом. Доброе дело» устроили сюрприз

В Московской области в ходе проведения премии «Мы рядом. Доброе дело» устроили сюрприз для супругов Олега Геннадьевича и Людмилы Александровны из Наро-Фоминска, награду им вручил их сын, боец с позывным «Скворец», который ушел на фронт. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.