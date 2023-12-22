Губернатор Воробьев: для супругов из Подмосковья в ходе премии «Мы рядом. Доброе дело» устроили сюрприз
Фото: [Антон Чернов]
В Московской области в ходе проведения премии «Мы рядом. Доброе дело» устроили сюрприз для супругов Олега Геннадьевича и Людмилы Александровны из Наро-Фоминска, награду им вручил их сын, боец с позывным «Скворец», который ушел на фронт. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.
По его словам, сам Олег Геннадьевич занимается сборкой и отправкой коптеров в полк, где служит его сын. «Скворец» является сапером и использует их для разминирования.
«Олег Геннадьевич собирает в месяц порядка 100 коптеров. Если будут детали, говорит, что готов собирать больше — 2-3 тысячи в месяц. Олег Геннадьевич организовал в Таманской дивизии учебный центр, где обучает военнослужащих собирать дроны и управлять ими», — сообщил губернатор.
Его жена плетет для военных маскировочные сети.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.