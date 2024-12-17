Губернатор Воробьев: движение по Мытищинской хорде запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили региональную дорогу «Виноградово — Болтино — Тарасовка» (Мытищинскую хорду), которая стала первой в регионе построенной дорогой в рамках концессии. Трасса связала Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Четыре года вместе с нашими надежными партнерами мы строили эту дорогу, которая имеет большое количество инженерных сооружений. И, как всегда, в Московской области, огромном мегаполисе, это связано со сложностями в части переноса коммуникаций. Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально исполнили свою работу. Сегодня в шесть утра мы также открыли реконструированное Пироговское шоссе», — сообщил губернатор.

В составе Мытищинской хорды насчитывается 11 мостов и путепроводов, а также шесть транспортных развязок. Последние соединяют ее с деревнями Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, поселками Пирогово, Здравница, Мебельная Фабрика и Пироговский лесопарк. Председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов уточнил, что проект удалось реализовать благодаря эффективному партнерству с Правительством Московской области и «Газпромбанком».

Дорога будет выполнять роль Северного дублера МКАДа, что позволит улучшить транспортную доступность для жителей Мытищ, Королева, Пушкино и Долгопрудного. Положительные изменения затронут около 850 тысяч человек. Хорда также снизит нагрузку на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе и разгрузит северный участок московской кольцевой автодороги. Водители смогут оплатить проезд с помощью системы «Свободный поток» — без шлагбаумов.

Гендиректор группы «ВИС» Сергей Юдин добавил, что протяженность дороги составляет 16,1 километра, она рассчитана на 39 тысяч автомобилей в сутки.

В регионе также запустили рабочее движение по участку Пироговского шоссе — от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. В 2025 году вдоль «Пироговки» обустроят пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки. В следующем году планируется также расширить участок, соединяющий автодорогу «Осташковское шоссе — д. Ульянково» и продолжить работы по реконструкции участка Афанасовского шоссе от примыкания к «Дмитровке» до транспортной развязки в составе Мытищинской хорды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.