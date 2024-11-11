Губернатор Воробьев: еще около тысячи детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье обеспечат жильем порядка тысячи детей-сирот, большинство из них получат жилищные сертификаты, остальные — квартиры. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«С 2013-го мы выдали 8,5 тысячи квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей. При этом нам важны не только темпы и объемы, но и удобство, комфорт для ребят. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи жилищных сертификатов сиротам — с 23 лет. Однако мы первыми в стране понизили этот порог — до 18 лет», — сказал губернатор.

Сертификаты позволяют владельцам самостоятельно выбрать жилье и сразу же оформить его в собственность. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что у них есть и другие преимущества. Так, дети-сироты могут купить квартиру не только по месту жительства, но и в любом округе Подмосковья. Если у них есть собственные средства, они также смогут добавить их и взять жилье большего размера.

Напомним, что сиротам в регионе предоставляют различные меры поддержки. В частности, им предоставляют ежемесячные выплаты, ежегодное пособие, бесплатный проезд на территории Подмосковья и Москвы, путевки в оздоровительные лагеря и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.