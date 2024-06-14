Губернатор Воробьев: фестиваль «Учитель и ученики» впервые проведут в Подмосковье

В Подмосковья впервые проведут театральный фестиваль «Учитель и ученики», он открывается в Ногинске и будет посвящен народному артисту России, основателю и худруку театра «Мастерская Петра Фоменко» Петру Фоменко. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.