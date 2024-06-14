Губернатор Воробьев: фестиваль «Учитель и ученики» впервые проведут в Подмосковье
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковья впервые проведут театральный фестиваль «Учитель и ученики», он открывается в Ногинске и будет посвящен народному артисту России, основателю и худруку театра «Мастерская Петра Фоменко» Петру Фоменко. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Основная площадка — Московский областной театр драмы и комедии, бывший Ногинский театр, где прошла премьера дипломного спектакля Петра Наумовича», — написал губернатор.
По его словам, в программе мероприятия будет пять направлений — основная (показы спектаклей, читки), образовательная (встречи, лекции и мастер-классы), выставочная, кинопрограмма (показ фильмов под открытым небом) и концертная (творческие вечера, концерты). Узнать подробности можно здесь.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 6+