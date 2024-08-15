Губернатор Воробьев: капремонт котельной проведут в Дубне до середины октября

До середины октября в Дубне проведут капитальный ремонт котельной № 1, а также обновят наиболее изношенные теплосети, чтобы подготовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход проведения работ на одном из участков теплотрассы.

«Мы ведем достаточно масштабную трансформацию всего того, что важно для качества жизни людей. В том числе — модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 километра теплотрассы — это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную № 1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек», — сказал губернатор.

Ремонт тепловых сетей затрагивает участки от улицы 9 мая до Вокзальной, по улице Энтузиастов от ТК-1 (тепловой камеры) до ТК-2, а также от улиц Вернова до Промышленной. Генеральный директор АО «Энергия-Тензор» Александр Сирош уточнил, что работы проходят в соответствии с графиком.

В котельной планируют заменить паровой котел и сделать резервное питание. Для этих целей рабочие проложат кабель, который позволит получить электроснабжение от другого источника в случае аварийной ситуации. В 2025 году в Дубне также планируют модернизировать котельную № 3 на улице Тверской и отремонтировать пять участков сетей общей протяженностью 1,25 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.