Губернатор Воробьев: китайская компания построит в Подмосковье завод по производству осевых агрегатов

Китайская компания «Хуацзин» построит завод по производству осевых агрегатов и подвесок в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал на полях ПМЭФ.

« октябре вместе с нашей командой мы провели ряд деловых встреч в разных городах Китая. В частности, в Пекине обсудили с компанией «Хуацзин» перспективы открытия в «Есипово» завода запчастей для прицепов и полуприцепов. И вот сегодня в Питере смогли задокументировать наши договоренности», — сказал губернатор.

Он уточнил, что на реализацию проекта отведено более двух лет, в него вложат порядка пяти миллиардов рублей. После завершения строительства в округе создадут 150 новых рабочих мест. Планируется, что на заводе будут производить до 30 тысяч единиц продукции каждый год, что позволит компании стать ведущим поставщиком в России. Генеральный директор Huajin Group («Хуацзин») Чжэн Вэньбинь отметил, что на заводе будут выпускать высокотехнологичную продукцию пневмоподвески и продукцию осей, необходимую для тяжелых транспортных средств. По его словам, это решит проблему обеспечения продукцией российских клиентов.

Отметим, что у компании «Хуацзин» есть два завода — в Гуанчжоу и Цинъюани, а также сборочная площадка в Индии. Она также планирует открыть предприятие в Саудовской Аравии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.