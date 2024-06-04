Губернатор Воробьев: корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве исполнилось 82 года

Головному предприятию корпорации «Тактическое ракетное вооружение», расположенному в городском округе Королев, исполнилось 82 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня приехал сюда, чтобы поздравить всю команду предприятия — это 3,4 тысячи человек, которые создают высокоточные системы вооружения. А еще передать награды лучшим работникам. Все вы — инженеры, технологи, испытатели, специалисты и ученые — помогаете двигать наше стратегическое производство вперед и обеспечивать безопасность страны», — написал губернатор.

Воробьев отметил, что руководителем корпорации на протяжении более 20 лет является Борис Обносов. За время ее существования здесь проводили реконструкцию главного здания, лабораторно-конструкторского корпуса, возвели столовую и жилье для сотрудников. Кроме того, на предприятии создавали новые рабочие места и привлекали молодых специалистов. Губернатор подчеркнул, что власти Подмосковья готовы помочь сотрудникам, в том числе, с жильем по соципотеке. По его словам, с 2016 года 17 человек получили субсидии на жилье по программе «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.