Губернатор Воробьев назвал главную цель Подмосковья в работе с резидентами индустриальных парков
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье в работе с резидентами индустриальных парков и особых экономических зон решают главную задачу — обеспечивают условия, чтобы инвесторы могли в полной мере реализовать свою мечту с прибылью и с внедрением самого полезного для людей и страны. Об этом в ходе II Международного форума ОЭЗ в Дубне заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить наших иностранных гостей, партнеров. Мы очень надеемся, что мы доходчиво сможем убедить, сказать, подтвердить своими действиями, а не только словами, что мы открыты к сотрудничеству», — сказал губернатор.
Воробьев добавил, что сегодня особенно важно обеспечивать развитие в разных направлениях, в том числе в решении вопроса с трудовыми ресурсами.
Ранее губернатор Московской области рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.