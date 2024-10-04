Губернатор Воробьев назвал главную цель Подмосковья в работе с резидентами индустриальных парков

В Подмосковье в работе с резидентами индустриальных парков и особых экономических зон решают главную задачу — обеспечивают условия, чтобы инвесторы могли в полной мере реализовать свою мечту с прибылью и с внедрением самого полезного для людей и страны. Об этом в ходе II Международного форума ОЭЗ в Дубне заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.