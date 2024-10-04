Губернатор Воробьев назвал главную цель Подмосковья в работе с резидентами индустриальных парков

Губернатор Воробьев

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

В Подмосковье в работе с резидентами индустриальных парков и особых экономических зон решают главную задачу — обеспечивают условия, чтобы инвесторы могли в полной мере реализовать свою мечту с прибылью и с внедрением самого полезного для людей и страны. Об этом в ходе II Международного форума ОЭЗ в Дубне заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить наших иностранных гостей, партнеров. Мы очень надеемся, что мы доходчиво сможем убедить, сказать, подтвердить своими действиями, а не только словами, что мы открыты к сотрудничеству», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что сегодня особенно важно обеспечивать развитие в разных направлениях, в том числе в решении вопроса с трудовыми ресурсами.

Ранее губернатор Московской области  рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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