Губернатор Воробьев: новую современную поликлинику в ЖК «Южное Видное» в Ленинском округе откроют летом

Летом 2025 года на территории ЖК «Южное Видное» Ленинского округа откроется новая современная поликлиника, рассчитанная на 500 взрослых и 250 детских посещений в смену, ее возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ход проведения работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Ленинском округе достаточно заметно идут мероприятия по строительству дорог, объектов образования и здравоохранения. Не так давно мы были в поликлинике в ЖК «Пригород Лесное» на тысячу посещений в смену — на этой неделе будет получено разрешение на ее ввод. А сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована», — сказал губернатор.

В строящемся медучреждении появятся терапевтическое и педиатрическое отделения, стоматология, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, дневной стационар, отделение лучевой диагностики, восстановительной медицины и реабилитации. Руководитель проекта Максим Грошков уточнил, что сейчас объект готов на 70%. Медпомощь здесь смогут получать более 55 тысяч человек.

«Это очень долгожданная поликлиника и для микрорайона, и для округа в целом. Она будет максимально наполнена необходимым медицинским оборудованием — КТ, МРТ, флюорограф, рентген-аппарат», — рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Помимо этого, в Ленинском округе достроили поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Южная Битца». В 2028 году здесь построят поликлинику на территории ЖК «Новое Видное», в 2029-м — ЖК «Восточное Бутово», в 2031-м — ЖК «Пригород Лесное». В 2030 году в ЖК «Пригород Лесное» также планируют возвести больницу.

В следующем году в планах построить женские консультации в ЖК «Зеленые аллеи», «Пригород Лесное» и «Эко Видное 2.0», стоматологическую клинику на улице Строительной в Видном, кабинет врача общей практики в ЖК «Видный Берег-2» и другие медицинские объекты.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.