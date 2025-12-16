Губернатор Воробьев о нападении на школьников в Одинцово: «Запредельная жестокость»

Нападение на школьников, которое произошло в образовательном учреждении в Одинцовском округе, является ужасной, запредельной жестокостью. Об этом в своих социальных сетях заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними», – написал он.

Губернатор подчеркнул, что родителям предложат любую помощь. По его словам, инцидент стал трагедией для всего региона. Воробьев призвал провести анализ того, что могло привести к трагедии, а также сделать все, чтобы такое больше не повторилось.

Одинцовская городская прокуратура установит все обстоятельства нападения на учеников в общеобразовательной школе в поселке Горки-2. Там ученик ранил ножом несколько человек, один из них погиб. По данному факту возбудили уголовное дело, прокуратура взяла его под контроль.