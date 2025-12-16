В Одинцовском установят обстоятельства нападения на школьников

Одинцовская городская прокуратура установит все обстоятельства нападения на учеников в общеобразовательной школе в поселке Горки-2, соответствующее поручение дал прокурор Московской области Сергей Забатурин. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

На месте происшествия находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин, ведомству предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.

По данным ТАСС, ученик ранил ножом несколько человек, в результате инцидента есть пострадавшие. Детей из школы эвакуировали. По данному факту возбудили уголовное дело, прокуратура взяла его под контроль.

