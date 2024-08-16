Губернатор Воробьев обсудил расселение аварийного жилья, благоустройство и реализацию инвестпроектов в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил расселение аварийного жилья, благоустройство и реализацию инвестпроектов в ходе рабочей встречи с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой. В 2024 году в округе планируют расселить 14 ветхих и аварийных домов округа, в следующем — 12 домов.

«В свое время Госдума в рамках идеологии президента [России Владимира Путина] приняла законы, которые позволяют нам решить проблемы не только аварийных, но и ветхих домов. <…> Прошу очень внимательно относиться к реализации КРТ, в том числе в рамках транспортной доступности. Комплексное развитие территорий предполагает большую плотность населения. Здесь важно уделить внимание транспортному моделированию, чтобы люди понимали, где припарковаться, как выехать и въехать в микрорайон или, например, доехать до ж/д станции», — отметил Воробьев.

Купецкая также сообщила, что в 2024 году в округе выполняют благоустройство парка Ветеранов, за счет муниципального бюджета — четыре сквера. Планируется также приступить к обустройству набережной реки Яуза, Мытищинского лесопарка (III этап) и сквера у Театра «ФЭСТ». Отдельные средства направили на реконструкцию самого драматического театра. Завершить ее планируют к началу осени.

Глава доложила губернатору, что в округе реализуется 26 инвестпроектов на общую сумму 21,7 миллиарда рублей, что позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест. Так, например, АО «Метровагонмаш» проводит модернизацию действующего производства, белорусский холдинг «АМКОДОР» — запустит административно-деловой центр с сервисным обслуживанием своей техники.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».