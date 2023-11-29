Губернатор Воробьев: около трехсот сертификатов на соципотеку выдадут в Подмосковье в следующем году

В 2024 году в Московской области получить сертификат на социальную ипотеку смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса и пять тренеров, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора.

«Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка три тысячи человек», — отметил Андрей Воробьев.

Условия программы предполагает, что специалистам оплачивают полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет). Ему остается выплачивать проценты по кредиту банка.

Так, например, новое жилье смогла приобрести воспитатель дошкольного отделения Лицея № 1 из Подольска Екатерина Загорулько, которая в 2019 году переехала из ЛНР с мужем, двумя детьми. По ее словам, покупка новой квартиры стала для них чудом. Она поблагодарила губернатора за реализацию данной программы.

Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, а также условия для ее получения размещены на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.