Губернатор Воробьев отметил работу флагманских школ в Подмосковье

В Подмосковье стоит отметить работу флагманских школ, которые всегда открыты для учеников и дают хорошие результаты. Об этом в ходе Съезда учителей Московской области рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я благодарен и другим нашим средним образовательным учреждениям, которые тоже не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать, улучшать свои показатели», — сказал губернатор.

Он отметил, что многие директора подмосковных школ с настороженность отнеслись к рейтингованию учреждений. При этом такое нововведение, как и другие, позволяет повышать качество образования в регионе. Воробьев добавил, что, помимо образования, важную роль играет и воспитание учеников.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.