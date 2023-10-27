Губернатор Воробьев: пятьдесят детских поликлиник прошли «перезагрузку» в Подмосковье

В Московской области к единому стандарту оказания медицинской помощи по проекту «Поликлиника. Перезагрузка» в прошлом году привели 50 взрослых поликлиник, такой же объем запланирован на 2023 год. В этом году модернизацию также прошли 50 детских и 31 стоматологическая поликлиники, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Наша цель — изменить устаревшие подходы к приему пациентов, сделать их пребывание в лечебных заведениях более комфортным, сократить время ожидания. В этом году мы расширили программу и привели к единому стандарту 50 поликлиник для наших юных пациентов. Важно, чтобы прием у врача не был стрессом для ребенка, а наоборот — проходил легко, быстро, в доброжелательной атмосфере», — отметил глава Подмосковья.

По его словам, в поликлиниках открылись кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи. Кроме того, в них доступны телемедицинские консультации. Проект планируют распространить и на другие медучреждения региона.

Жители Подмосковья также могут воспользоваться единым интернет-порталом «Детство», где для родителей собрали актуальную информация о возможностях получения медицинской помощи. Андрей Воробьев добавил, что в регионе также провели «перезагрузку» стоматологий.

«Мы внедряем новый стандарт, который предполагает электронную очередь, рентген-оборудование, четкую навигацию, удобную регистратуру, возможность онкоскрининга для раннего выявления онкологии полости рта. Стоматологическую помощь у нас оказывают 75 медицинских организаций, и 31 из них уже прошла «перезагрузку». Обязательно продолжим эту работу», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.