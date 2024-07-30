Губернатор Воробьев: почти сорок километров новых теплосетей построят в Солнечногорске

До конца 2024 года в Солнечногорске планируют построить 37 километров новых тепловых сетей, 10 километров из которых — в микрорайоне Выстрел. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обновим котельные в поселках Лыткино, Менделеево и в микрорайоне Стекольный завод. В планах на следующий год — завершить капремонт котельной в Миронцево, а в 2026-м — в деревне Голубое. В Менделеево также построим блочно-модульную котельную (БМК)», — написал губернатор.

Помимо этого, в 2025 году планируют возвести БМК на улице Рабочая в деревне Хметьево, работы проведут в концессии с «Газпром Теплоэнерго». В котельных Рекинцо и ЦМИС проведут модернизацию тепловых сетей. Помимо этого, через два года в округе появятся центральный тепловой пункт «Почтовая» и теплосети до него, а также пройдет ремонт котельных ГМЭЗ и Тимоново. В 2027 году завершится реконструкция теплосети в поселке Ржавки.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.