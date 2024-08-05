Губернатор Воробьев: почти тысяча образовательных комплексов откроются в Подмосковье к началу учебного года

К началу учебного года в Подмосковье откроются около 900 образовательных комплексов, в том числе, 39 новых и 40 капитально отремонтированных школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с правительством Московской области и главами городских округов.

«Сегодня мы коснемся темы подготовки к учебному году. Ждем за партами 1 миллион 84 тысячи ребятишек — это на 41 тысячу больше, чем в прошлом году. Число школьников увеличивается — это хорошо, приятно. Но есть нюанс, впервые за последние, наверное, 12 лет количество первоклашек незначительно, но уменьшилось (на 1 августа их более 102 тысячи). Вместе с тем, все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные, по строительству школ имеют большое значение», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе будут продолжать искать и привлекать профессиональных, квалифицированных учителей, в том числе, с помощью целевых программ и мер социальной поддержки. Первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что в регионе фиксируется хороший приток кадров. С начала января 2024 года предложения о работе получили свыше трех тысяч педагогов, более 800 уже приняты в школу, остальные — готовы приступить в новом учебном году. Привлечению учителей также способствует Центр развития карьеры, который налаживает взаимодействие с окружными отделами образования и школами. Он добавил, что книгообеспеченность по области составляет 99%, учет учебной литературы происходит в единой электронной системе.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.