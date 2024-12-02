Губернатор Воробьев подчеркнул важность обеспечения устойчивого электроснабжения в Подмосковье

Обеспечение стабильного электроснабжения городов и сельских населенных пунктов является одной из самых важных задач в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов.

«От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор напомнил, что за качество электроснабжения в регионе в основном отвечают ПАО «Россети» и Мособлэнерго. Он указал на важность внимательного отношения к этому вопросу и оперативного реагирования на нештатные ситуации. По его словам, от этого будет зависеть комфорт местных жителей.

В ходе совещания участники также обсудили ход реализации проекта социальной газификации населенных пунктов и СНТ. Губернатор поручил вести эту работу в проактивном режиме. План газификации на 2024 год удалось выполнить уже на 104%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.