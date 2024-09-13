Губернатор Воробьев: подмосковным МФЦ исполнится 15 лет

Завтра подмосковным МФЦ исполнится 15 лет, в честь этого события в Красногорске открылся форум, который посетили специалисты со всех уголков региона, а также представители Ярославской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тверской и Тульской областей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я помню, как в 2009 году первый МФЦ, в Балашихе, был как диковинка. Все ездили смотреть, что же это такое. Но тогда МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас все изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы самые современные методики в МФЦ приживались. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — отметил губернатор.

На сегодняшний день в регионе работают 244 отделения МФЦ, в них трудятся более шести тысяч специалистов. Жителям предлагают более 380 государственных, региональных и муниципальных услуг, большинство из которых — в электронном виде. Так, например, в 10 центрах искусственный интеллект фиксирует и сигнализирует, если в зоне ожидания в офисе образовалась очередь.

В рамках форума губернатор также вручил знаки отличия специалистам МФЦ. Так, директор МФЦ Орехово-Зуевского округа Елена Журина получила Почетную грамоту губернатора Московской области. Благодарность объявили Светлане Плавецкой (МФЦ г. о. Балашиха), Дмитрию Симонову (МФЦ Богородский г. о.), Елене Усановой (МФЦ г. о. Солнечногорск), Борису Фадюшину («Центр развития цифровых технологий»), Ирине Чининой (МФЦ г. о. Реутов). На мероприятии с приветственным словом также выступили статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.