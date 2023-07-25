Губернатор Воробьев похвалил работу молодежных и волонтерских организаций Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями молодежных и волонтерских организаций, представителями студенчества, медиацентров и другими активными и неравнодушными молодыми людьми региона в городском округе Люберцы. Об этом он написал в своих соцсетях.

В рамках встречи губернатор и участники обсудили проекты организаций, молодежные инициативы, а также вопросы, которые их волнуют.

«Важной темой стала Специальная военная операция. Наши ребята, волонтеры, молодые активисты помогают в ДНР — создали там волонтерский штаб, в котором нам регулярно помогают местные ребята. Это большая работа. Вы все огромные молодцы», — сказал глава Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.