Губернатор Воробьев пообщался с фермерами в рамках «Сырного фестиваля»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут пообщались с подмосковными фермерами в рамках «Сырного фестиваля» в Истре. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«Большая работа идет по вводу земель в оборот — ежегодно от 20 до 40 гектаров. Помогаем нашим аграриям подобрать и оформить подходящие участки, делая процесс получения земли легким и прозрачным. За прошлый год мы предоставили фермерам более восьми тысяч гектаров земли», — написал он.

Помимо этого, в регионе работает перевод неиспользуемых сельхозземель, которые примыкают к населенным пунктам или производственным объектам, в другие категории, например, под застройку жилья или промышленность. По словам Воробьева, перевод земли возможен только в этом случае при условии уплаты средств в бюджет.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о на начале «Сырного фестиваля».