Губернатор Воробьев поздравил подмосковного ветерана с 95-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия Голотюка из Балашихи с 95-летием и пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа». Об этом он написал в своих социальных сетях.

Воробьев уточнил, что во время войны ему было 12 лет, тогда он жил вместе с матерью и старшим братом в Жашкове в Черкасской области.

«Чтобы отслеживать, получать и передавать сведения о реальной обстановке в селе, мальчики собрали собственный «радиоузел», по ночам расклеивали листовки с фронтовыми новостями», — написал губернатор.

По его словам, мужчина служил в диверсионной группе. Его наградили орденами Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды и другими высокими наградами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.