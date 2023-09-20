Губернатор Воробьев прибыл на место взрыва газа в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Балашиху, где сегодня утром в одном из жилых домов произошел взрыв газа.

Глава региона провел на месте ЧП оперативный штаб.

Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Жители дома, в котором произошел взрыв, сейчас находятся в пунктах временного размещения.

В Балашихе организован сбор помощи для пострадавших. Временный пункт открыт в ДК «Балашиха». По данным администрации муниципалитета, сейчас необходимо постельное белье и теплые вещи.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на Октябрьской улице произошел сегодня утром. По последним данным, погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело.