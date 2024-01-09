Губернатор Воробьев: проблему на котельной оперативно решили в Талдоме

«Вчера в Талдоме успешно был ликвидирован разрыв, который потребовал, наверное порядка 7 часов обнаружения. После обнаружения, соответственно, глава стоял перед дилеммой: сливать воду с 57 домов или оставлять в системе с надеждой, что он быстро успеет ликвидировать все необходимое, связанное с ремонтом», — рассказал губернатор Московской области.