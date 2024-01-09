Губернатор Воробьев: проблему на котельной оперативно решили в Талдоме
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г.о.]
Аварию на теплосети оперативно устранили в Талдомском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Вчера в Талдоме успешно был ликвидирован разрыв, который потребовал, наверное порядка 7 часов обнаружения. После обнаружения, соответственно, глава стоял перед дилеммой: сливать воду с 57 домов или оставлять в системе с надеждой, что он быстро успеет ликвидировать все необходимое, связанное с ремонтом», — рассказал губернатор Московской области.
Благодаря совместному решению Юрия Крупенина и главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного было принято решение о сливе теплоносителя в 57 домах.
«Они оказались абсолютно правы. иначе могло произойти то же самое, что произошло в Климовске», — подчеркнул губернатор.
Затем специалисты нашли проблему и заварили трубу. В 4 утра 9 января в дома жителей округа подали тепло. Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.