Губернатор Воробьев: производство роботов появится в Московской области
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В 2025 году в Подмосковье запустят производство роботов, реализацией проекта займется одна из зарубежных компаний. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас есть очень важный партнер и очень профессиональный человек из Узбекистана, это подшипники. Они являются очень важным элементом для разных продуктов. И нам приятно, что такое предприятие у нас будет», — сообщил Воробьев.
По его словам, китайская компания также занимается производством автомобилей вместо немецкой Mercedes, турецкие — реализуют проекты в сфере строительства, в частности, в технологии покраски и покрытий. Помимо этого, в Подмосковье также занимаются развитием пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.