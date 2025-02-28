Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Павлово-Посадского округа

В 2025 году в Павлово-Посадском округе проведут капитальный ремонт детского сада, центра допобразования, котельной, а также расселят 11 аварийных домов. Эти и другие темы губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава округа Денис Семенов обсудили в ходе рабочей встречи.

«Вы возглавляете Павлово-Посадский городской округ и, как местный житель, знаете все, что происходит. Важно, что активно встречаетесь с людьми, поэтому и уровень доверия, взаимопонимания очень заметный. Мы продолжаем приводить в порядок и модернизировать школы и детские сады в округе. В этом году нам также предстоит отремонтировать котельную «Городок» в Павловском Посаде и обновить свыше 7 км ветхих участков сетей. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, особое внимание», — обратился к главе губернатор.

По словам Семенова, в округе реализуют 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 14,8 млрд рублей, после этого для местных жителей создадут более 1,8 тыс. рабочих мест. В основной капитал вложат около 15 млрд рублей.

В рамках обсуждения сферы образования он сообщил, что в муниципалитете проводят капитальный ремонт двух учреждений — детского сада «Малютка» в Павловском Посаде и центра внешкольной работы в Электрогорске.

«У нас второй смены нет. Даже существует небольшой запас мест в учреждениях, но это хорошо, поскольку мы расширяемся, на территории округа становится больше людей», — сказал глава.

В 2025 году также введут в работы фельдшерско-акушерский пункт в деревне Назарьево. В округе благодаря региональным мерам поддержки планируют привлечь еще 33 медицинских специалистов.

Помимо этого, в ходе встречи обсудили модернизацию системы ЖКХ — в планах отремонтировать котельную «Городок» и обновить еще более 7 км сетей, также ведется проектирование новых блочно-модульных котельных в деревнях Алферово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово.

Семенов также отметил, что в округе проводят благоустройство территорий. Так, например, планируется начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске, снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта благоустройства на его месте.

«Кроме того, мы находимся в активном обсуждении с близкими наших участников СВО планов по созданию в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев — с памятниками, монументами, благоустройством, парковками и т. д. Сделаем все, чтобы почтить память наших земляков, наших защитников», — заключил глава.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.