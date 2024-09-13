Губернатор Воробьев проверил ход проведения работ на теплосетях в Реутове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Реутов на улицу Советская, чтобы проверить ход проведения работ на одном из участков теплосети. В общей сложности в округе на модернизацию систем ЖКХ до 2027 года направят более трех миллиардов рублей.

«Мы вас сегодня пригласили (спасибо, что нашли время), чтобы отчитаться о модернизации теплосетей. Наша ключевая задача — все старое заменить, все, что поверху идет — убрать под землю, а также обновить котельные, которые устарели. <…> Что касается тротуаров, тоже все сделаем после завершения теплотрассы. А в апреле–мае посадим деревья», — сказал губернатор.

В 2024 году планируется провести реконструкцию двух участков теплосетей — на улице Советской и от улицы Победы до детского сада № 9 на улице Гагарина. Их строительная готовность оценивается в 47% и 52% соответственно. Работы на первом участке увеличат надежность и мощность теплоснабжения 43 домов, двух школ, четырех детсадов и филиала МОНИКИ, на втором — 36 домов и пять соцобъектов.

В 2025 году в Реутове обновят еще семь участков теплосетей общей протяженностью 2,5 километра и начнут реконструкцию двух котельных: № 5 на Юбилейном проспекте и № 1 на улице Новогиреевская. В 2027 году в планах провести ремонт восьми центрально-тепловых пунктов, обновить и построить два участка теплосети, и реконструировать котельную № 6 на улице Победы.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.