Губернатор Воробьев проверил работу пункта полиции в Котельниках, который открылся этим летом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу пункта полиции, который открылся в микрорайоне Парковый в Котельниках по просьбе жителей в августе этого года.

«Я хочу поблагодарить начальника Главка, генерала Виктора Кузьмича Паукова за то, что здесь открыт пункт полиции. Мы понимаем, что Котельники имеют свою специфику — все, что касается мигрантов, «Садовода» требует особого регулирования. Поэтому на нашей встрече я попросил присутствовать наших правоохранителей, чтобы рассказать о том, что мы делаем и зачем. Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинника», — сказал Воробьев.

В данном микрорайоне живут порядка 10 тысяч человек, однако, к 2031 году численность населения может увеличиться в 2,5 раза. Именно поэтому открытие пункта полиции было необходимым. Местная жительница Юлия Быстрова отметила, что рада появлению опорного пункта. По ее словам, микрорайон расцветает, социальная инфраструктура здесь развивается.

В новом пункте работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних, они также работают с микрорайонами Силикат и Южный.

«Опорный пункт полиции создан как объект, куда люди могут самостоятельно прийти, обратиться, написать заявление. Но мы тоже ездим на вызовы по мере необходимости, у нас имеется хороший автопарк служебного транспорта. Нагрузка на участок серьезная, однако справляемся», — рассказал участковый уполномоченный Котельниковского отдела полиции, старший лейтенант Илья Батуев.

В 2024 году в городском округе также откроют еще два участковых пункта — в микрорайонах Южный и Новые Котельники. Порядок в муниципалитете также обеспечивают народные дружинники — добровольцы, которые в свободное время патрулируют общественные места. Губернатор предложил создать специальный чат, через которые можно было бы обратиться к дружинникам.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.