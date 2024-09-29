Губернатор Воробьев рассказал о господдержке крупных машиностроительных предприятий Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех причастных к машиностроительной отрасли с отмечаемым ими сегодня профессиональным праздником. Глава региона отметил их талант, труд и преданность делу, что создают мощь российской промышленности.

Как подчеркнул Воробьев, машиностроительная отрасль Подмосковья уже не первый год на подъеме и является на лидирующих позициях в регионе.

«Сегодня, в День машиностроителя, поздравляю всех работников этой сферы с профессиональным праздником! Ваши талант, труд и преданность делу создают мощь российской промышленности. Благодаря вам наша область развивается, а страна становится сильнее. Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений и побед! — приводится в поздравительном сообщении губернатора в его официальном аккаунте в соцсетях.

В продолжение темы Воробьев перечислил ряд предпринимаемых областью мер поддержки крупных подмосковных предприятий. В них, среди прочего, субсидия промышленным предприятиям на покупку нового оборудования — до 50% затрат, но не более 20 млн рублей, льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области на 7 лет со ставкой до 5% годовых. Также, по словам губернатора, в регионе продолжает действовать грант Фонда развития промышленности Московской области (не более 50 млн рублей на одно предприятие).

Губернатор Московской области особо отметил отмечающую в 2024 году 75-летний юбилей компанию «Криогенмаш» в Балашихе. Глава региона подчеркнул, что предприятие по производству технологий и оборудования для разделения воздуха и разработке решений в области сжиженного природного газа является лучшим в России. Воробьев напомнил, что именно оно в апреле нынешнего года обеспечило успешный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный».

«Для таких крупных предприятий и других — МСП — у нас есть ряд мер поддержки: земельный участок в аренду за 1 рубль; субсидия для предприятий на создание инженерной и транспортной инфраструктуры — возмещение затрат от 80 до 200 млн рублей, а для отдаленных округов — от 100 до 250 млн рублей; субсидии „Модернизация“ — до 50% произведенных и подтвержденных затрат и до 50% от первоначального взноса», — рассказал губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.