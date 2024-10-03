Губернатор Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей в Подмосковье

В Подмосковье учителям предоставляют различные меры поддержки, чтобы поддержать их. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в Подмосковье 1,1 миллиона школьников, из них более 117 тысяч ребят — первоклассники. Работать с детьми — большая ответственность и тяжелый труд», — написал губернатор.

Он напомнил, что молодым специалистам в регионе предоставляют ежемесячную выплату в размере шесть тысяч рублей. Кроме того, за классное руководство действует надбавка — 11 тысяч рублей. Учителя могут получить компенсацию аренды жилья, претендовать на социальную и бюджетную ипотеку и не только. Подробности об этих и других мерах поддержки можно найти здесь.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.