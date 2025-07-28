Губернатор Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения в Подмосковье

В Подмосковье к 1 сентября по госпрограмме планируют модернизировать более 500 объектов теплоснабжения, включая 87 котельных и 60 блочно-модульных котельных (всего 390 котлов), 22 центральных тепловых пункта, 339 участков теплосетей общей протяженностью почти 350 км. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил в рамках совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство — котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе. <...> До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены. Напомню, что конец сентября — начало октября 2024 года были достаточно холодными, поэтому нам необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев», – сказал губернатор.

По его словам, наибольший объем работ запланирован в округах Наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск.

В этом году программа затронет более 23,3 тыс. домов и 5 тыс. социальных объектов, перемены почувствуют около 3,7 млн жителей. В середине сентября в регионе заполнят системы теплопотребления химически очищенной водой, а также проведут пробные топки. Работы проведут заранее, чтобы к октябрю можно было выйти на расчетные гидравлические и тепловые режимы.

«Сейчас у нас в работе 484 объекта, в том числе 344 км теплосетей. Самый большой объем работ намечен на август. Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло», — сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что в Химках в 2025 году обновят около 24 км тепловых сетей, большой объем модернизации затронет ЦТП. Осенью 33 центральных теплового пункта оборудуют устройствами плавного пуска (УПП). В регионе также проведут подготовку контрактов на работы следующего года — в 2026-м планируется обновить еще 265 объектов теплоснабжения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.