Губернатор Воробьев рассказал о погибших в результате атаки беспилотников в Домодедово
Воробьев: погибшие от атаки БПЛА в Домодедово были сотрудниками «Мираторга»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Двое мужчин, которые погибли в результате атаки украинских беспилотников в Домодедово, были сотрудниками «Мираторга». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Удар БПЛА пришелся на парковку в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал губернатор.
По его словам, пожарные уже ликвидировали огонь на парковке, там работают сотрудники оперативных служб. Воробьев добавил, что предварительно в результате инцидента пострадали около 40 машин.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.