Губернатор Воробьев рассказал о погибших в результате атаки беспилотников в Домодедово

Воробьев: погибшие от атаки БПЛА в Домодедово были сотрудниками «Мираторга»

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Двое мужчин, которые погибли в результате атаки украинских беспилотников в Домодедово, были сотрудниками «Мираторга». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Удар БПЛА пришелся на парковку в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал губернатор.

По его словам, пожарные уже ликвидировали огонь на парковке, там работают сотрудники оперативных служб. Воробьев добавил, что предварительно в результате инцидента пострадали около 40 машин.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.

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