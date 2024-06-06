Губернатор Воробьев рассказал о пользе биометрии в хозяйственной повестке
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Биометрия позволит добиться серьезного прорыва очень серьезных прорывов в хозяйственной повестке. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня говорится о том, что в лесу нельзя разводить костер, но все мы видим — в девяти случаях из 10 пожары происходят из-за человека. Мы говорим о том, что, если бы была биометрия, мы видели бы, мы и так видим, кто это сделал, просто сегодня в законе не прописана возможность использования биометрии в части наказания», — сказал губернатор.
Он отметил, что в регионе уже установили 135 тысяч камер. По его мнению, это необходимая мера, потому что не использовать биометрию глупо и может быть даже опасно. Воробьев предложил сравнить вопрос доверия к ней с лояльностью граждан к деятельности губернатора. Они будут доверять, если будут решаться их проблемы, считает он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.