Губернатор Воробьев рассказал о пользе биометрии в хозяйственной повестке

«Сегодня говорится о том, что в лесу нельзя разводить костер, но все мы видим — в девяти случаях из 10 пожары происходят из-за человека. Мы говорим о том, что, если бы была биометрия, мы видели бы, мы и так видим, кто это сделал, просто сегодня в законе не прописана возможность использования биометрии в части наказания», — сказал губернатор.