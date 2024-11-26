Губернатор Воробьев рассказал о потенциале Подмосковья в сфере сельского хозяйства

У Подмосковья всегда был высокий потенциал в сфере сельского хозяйства. Об этом в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета на тему: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С советского времени Московская область имеет три Ордена Ленина. Два из них — за передовое сельское хозяйство», — напомнил губернатор.

По его словам, конкурентными преимуществами региона являются технологичность и инновации. Кроме того, добиться высоких результатов помогают люди, которые работают в подмосковных городах, подчеркнул Воробьев. Он добавил, что в регионе ведется работа с промышленниками — здесь развивается, в том числе оборонная, космическая промышленность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.