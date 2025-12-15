Губернатор Воробьев рассказал о работе Подмосковья с Эмиратами и Саудовской Аравией

Подмосковные власти ведут переговорный процесс об инвестициях с фондами стран Ближнего Востока. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ищем инвесторов. Активно работаем и с Эмиратами, и с Саудовской Аравией, с фондами. Но видим, что наш бизнес все-таки дает наибольшую отдачу», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе держат открытыми двери как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. По его словам, до 2022 года в Подмосковье была налажена деятельность около 180 иностранных заводов, фабрик и предприятий с отечественным менеджментом. Около 20 из них перешли к российскому собственнику, остальные — продолжили работу.

Воробьев добавил, что в регионе также налажено взаимодействие с Китаем и странами СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.