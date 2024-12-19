Губернатор Воробьев рассказал о строительстве третьего въезда в Королев

В первом полугодии 2025 года в Подмосковье начнется строительство третьего въезда в Королев, который позволит решить проблему с пробками и сэкономить время в пути для местных жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 360.ru.

Губернатор подчеркнул, что он согласен с местным журналистом, который пожаловался на многочасовые пробки из-за отсутствия дополнительного въезда.

«Эта дорога нужна для каждого, кто живет в Королеве. Это позволит кардинально разгрузить город, и мы за это очень сильно бьемся и стараемся вас не подвести», — заявил Воробьев.

По его словам, данный проект уже получил поддержку в федеральном правительстве и во всех надзорных органах.

С просьбой поддержать строительство нового въезда в Королев к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии обратился журналист Дмитрий Маслак. Путин ответил, что ему известно о планах по реализации этого проекта.

«Обязательно поговорю с коллегами из Московской области и теми, кто занимается космосом. Там есть разные планы», — пообещал Путин.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.