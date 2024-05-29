Губернатор Воробьев рассказал о востребованности ЦУРа в Подмосковье

Центр управления регионом (ЦУР) в Подмосковье позволяет оперативно получать обратную связь от местных жителей, президент России Владимир Путин поручил дать гражданам из всех регионов страны возможность обращаться к органам власти аналогичным образом. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ЦУР является очень востребованным, с его помощью жители Московской области активно голосуют за изменения в своем городе.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», — сказал губернатор.

По его словам, программа благоустройства в регионе сбалансированной и очень важной, потому что в ней предусмотрены очень значительные ресурсы. Воробьев добавил, что в рамках национальной программы при поддержке и сопровождении Минцифры России удалось проделать заметную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.