Губернатор Воробьев рассказал об атаке беспилотников на Московскую область

В ночь на понедельник, 13 июля, силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область, над территорией региона был сбит и подавлен 81 БПЛА - над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал губернатор.

Воробьев добавил, что в Солнечногорске в результате попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, были повреждены стена и остекление здания. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, разрушения зафиксировали в деревне Бабкино (Истра) — там повреждены два частных дома, в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, пострадавших нет.

На местах инцидентов работать экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.