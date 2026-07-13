Губернатор Воробьев рассказал об атаке беспилотников на Московскую область
Воробьев: над территорией Подмосковья было сбито и подавлено более 80 БПЛА
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В ночь на понедельник, 13 июля, силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область, над территорией региона был сбит и подавлен 81 БПЛА - над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал губернатор.
Воробьев добавил, что в Солнечногорске в результате попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали два человека, были повреждены стена и остекление здания. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, разрушения зафиксировали в деревне Бабкино (Истра) — там повреждены два частных дома, в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, пострадавших нет.
На местах инцидентов работать экстренные и оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.