Губернатор Воробьев: роторные снегоуборщики помогут эффективнее убирать снег в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В 2024 году для коммунальных служб Подмосковья закупили большое количество ручных роторных снегоуборщиков, которые позволят в 2,5 раза быстрее убирать снег с тротуаров. Об этом в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Тема уборки снега в мегаполисе — весьма сложное и очень важное направление работы. И мы с вами понимаем, что требования к чистому тротуару, чистой дороге высокие. Руками весь снег не перебросать, поэтому каждый год мы целенаправленно закупаем новую дорожную технику, как тяжелую, так и легкую», — сказал Воробьев.
По его словам, более быстрая уборка снега позволит улучшить качество передвижения для школьников и их родителей, автомобилистов и остальных жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.