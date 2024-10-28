Губернатор Воробьев: роторные снегоуборщики помогут эффективнее убирать снег в Подмосковье

«Тема уборки снега в мегаполисе — весьма сложное и очень важное направление работы. И мы с вами понимаем, что требования к чистому тротуару, чистой дороге высокие. Руками весь снег не перебросать, поэтому каждый год мы целенаправленно закупаем новую дорожную технику, как тяжелую, так и легкую», — сказал Воробьев.