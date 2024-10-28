Губернатор Воробьев: роторные снегоуборщики помогут эффективнее убирать снег в Подмосковье

Губернатор Воробьев

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

В 2024 году для коммунальных служб Подмосковья закупили большое количество ручных роторных снегоуборщиков, которые позволят в 2,5 раза быстрее убирать снег с тротуаров. Об этом в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема уборки снега в мегаполисе — весьма сложное и очень важное направление работы. И мы с вами понимаем, что требования к чистому тротуару, чистой дороге высокие. Руками весь снег не перебросать, поэтому каждый год мы целенаправленно закупаем новую дорожную технику, как тяжелую, так и легкую», — сказал Воробьев.

По его словам, более быстрая уборка снега позволит улучшить качество передвижения для школьников и их родителей, автомобилистов и остальных жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Актуально
Подмосковье
Губернатор Московской области