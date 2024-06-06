Губернатор Воробьев: селекционно-семеноводческий центр появится в Воскресенске в 2026 году

В Воскресенске в 2026 году построят селекционно-семеноводческий центр. Соответствующее соглашений на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков.

«В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела первую очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тысяч тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата», — сказал губернатор.

Воробьев уточнил, что это, в том числе, позволит наладить импортозамещение. По его словам, там смогут работать более 350 человек. В проект вложат 10,7 миллиарда рублей. Планируется, что к 2027 году производственная мощность центра составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год. В его состав войдут селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, семеноводческий участок для их выращивания, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс.

Шаблаков отметил, что «ЭКО-культурой» стоит цель возродить отечественную селекцию и обеспечение российского агропромышленного комплекса семенами томатов, огурцов и салатов. Отметим, что «ЭКО-культура» является одним из крупнейших предприятий по производству экологически чистых овощей закрытого грунта в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.