Губернатор Воробьев: торгово-выставочный комплекс автомобилей и техники «Гринвуда» открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли торгово-выставочный комплекс автомобилей и техники бизнес-парка «Гринвуд», в торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и председатель совета директоров «Chengtong International», президент бизнес-парка Сунь Бохуэй.

«Сегодня мы присутствуем на открытии II очереди (основного этапа). Это говорит о том, что есть перспективы, есть планы, есть реальные проекты, которые реализуются и здесь, на этой площадке, и на территории Подмосковья, и, конечно, всей страны. Хочу поблагодарить наших лидеров, которые задают тон политическим, дружеским отношениям. Это партнерство позволяет нашим странам развиваться и имеет прекрасные перспективы», — сказал губернатор.

Он также поздравил китайских партнеров с 75-летием со дня образования республики и пожелал дальнейшего процветания и развития. Комплекс станет единой платформой для бизнеса, где будут сосредоточены выставка-продажа автомобилей и техники, продажа запчастей, сервисный центр, учебный центр, финансово-юридическая поддержка, сертификация и технические испытания и логистика.

Соглашения о сотрудничестве в ходе торжественной церемонии подписали восемь компаний. В их числе — компания «ФАСТ РАША», занимающаяся сервисным обслуживанием и продажей автокомпонентов; «Радуга Цинк Лист» — одно из крупнейших в России предприятий по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием, «ЛОВТО» — компания, производящая резиновые коврики для автомобилей (автодилер «Xiomi») и другие.

«За 15 лет, прошедших с тех пор, как компания «Chengtong International» инвестировала в проект «Гринвуд», он в полной мере реализовал себя как платформа для эффективного привлечения различных компаний и специалистов. Сейчас в бизнес-парке более 400 резидентов», — сказал Чжан Ханьхуэй.

В составе «Гринвуда» также будут гостиница, два апартаментных корпуса и офисные помещения, на сегодняшний день объем здесь удалось привлечь 50 миллионов долларов. В результате в регионе создадут около двух тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.